Agricoltura: Ismea, con ‘Donne in campo’ al via agevolazioni per imprenditoria femminile

Roma, 15 set. (Labitalia) – Dalle ore 15 di oggi è aperto sul sito www.ismea.it il portale per accedere agli incentivi previsti dal D.M. ‘Donne in Campo’ (G.U. n.212 del 26 agosto 2020).

Favorire l’imprenditoria femminile e riequilibrare il quadro attuale è l’obiettivo dei nuovi incentivi finalizzati allo sviluppo e al consolidamento delle aziende agricole condotte da imprenditrici. I progetti potranno beneficiare di mutui agevolati, a tasso zero, fino a 300.000 euro a copertura del 95% delle spese ammissibili. La durata del finanziamento è compresa fra 5 e 15 anni.

Gli investimenti dovranno essere ricompresi nell’ambito di almeno una fra tre tipologie di obiettivo: il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione; il miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali; la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.