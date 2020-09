Scuola: Humans to Humans, corsi all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità

Roma, 14 set. (Labitalia) – Riaprono in questi giorni in tutta Italia le scuole di ogni ordine e grado e all’interno di un contesto al momento ancora incerto, una proposta arriva da Humans to Humans, realtà promotrice di lezioni digitali con contenuti multimediali nata con l’obiettivo di valorizzare la missione etica delle imprese e mettere in contatto le aziende con la popolazione scolastica: dirigenti, docenti e studenti. HtoH offre numerose idee per il back to school, sia in presenza che a distanza, e propone progetti ad alto impatto etico e sociale da portare direttamente nelle aule scolastiche, cuore pulsante della formazione e istruzione dei giovani di oggi.

Il ministero dell’Istruzione ha introdotto nell’anno scolastico 2020/21 un percorso di educazione civica di 33 ore incentrato sui temi di sostenibilità, digitalizzazione e conoscenza della costituzione. Humans to Humans supporta dirigenti e docenti nella realizzazione di questo percorso attraverso lezioni digitali e progetti realizzati in sinergia con il mondo delle aziende che hanno contenuti di valore su questi temi da trasferire alle nuove generazioni.

Sempre all’interno del percorso di educazione civica nasce il format Social to school, un programma costruito ad-hoc sulla base dei contenuti di valore che l’azienda intende trasferire ai giovani delle scuole, veicolato da creators e influencer, che parlano lo stesso linguaggio dei giovanissimi. I manager delle aziende, insieme ad alcuni influencer, incontrano gli studenti attraverso eventi in presenza o lezioni digitali che diventano a loro volta una risorsa educativa messa a disposizione delle scuole.

Ancora, HtoH ha lanciato la piattaforma ContenutiScuola.it, con la quale mette a disposizione di docenti e studenti contenuti di valore tecnico-scientifici attinti dal mondo delle corporate e organizzazioni per preparare lezioni o progetti. Il portale è stato inserito dal Miur tra le risorse multimediali educative utili, insieme alle piattaforme e contenuti di Rai, Treccani e Parole O_Stili.

Infine, HtoH coinvolge le più innovative scuole italiane nella rete Pes ‘Progetti educativi sperimentali’ di cui è capofila e le mette in relazione diretta con le imprese. Due sono gli obiettivi dell’iniziativa: da una parte presentare alle aziende i progetti che le scuole vogliono realizzare e per i quali hanno bisogno di risorse (tecniche, formazione, economiche) dall’altra per dar loro la possibilità di realizzare nella propria scuola un progetto educativo proposto dai brand. Obiettivo di Humans to Humans è quello di individuare pratiche di valore delle aziende e portarle all’interno di un contesto scolastico per amplificarne l’effetto tra i giovani.

“E’ proprio nelle classi, infatti, che si formano i giovani di oggi e adulti di domani, ed è importante introdurre nel contesto scolastico progetti in ambito etico e sociale che possano stimolare una riflessione su determinate tematiche e aprire il dibattito”, spiegano i due fondatori della società, Elena Galletti, innovation manager con oltre 20 anni di esperienza nel mondo del marketing e della comunicazione e Valentino Magliaro, imprenditore sociale inserito da Forbes tra gli under 30 nella categoria proprio per la tipologia di attività realizzate con Humans to Humans.

La realtà creata da Elena e Valentino propone alle imprese che vogliono lasciare un segno tangibile nella società attuale progetti con al centro la sostenibilità della persona e del pianeta e accompagna le organizzazioni nel costruire il proprio patrimonio di reputazione con gli stakeholders. La società, che in un solo anno di attività ha già lavorato con importanti realtà come la Croce Rossa Italiana, realizza progetti di edutainment a scopo informativo, culturale e di condivisione di buone pratiche circa i temi etici e sociali a tutta la popolazione scolastica (studenti, docenti, dirigenti).

“Humans to Humans propone un nuovo modo di fare lezione con contenuti multimediali comodamente fruibili sia in classe che nella didattica a distanza e finalizzati ad arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze degli studenti. Tra le idee alla base del progetto vi è quella di fornire a studenti e corpo insegnante risorse di alto livello che possano in qualche modo stimolare una riflessione e appassionare. Vogliamo aiutare la scuola a formare adulti in grado di cambiare il mondo, di fare realmente la differenza” spiegano Elena e Valentino.

“Humans to Humans nasce perché crediamo profondamente nel ruolo strategico che la scuola gioca nella formazione delle nuove generazioni dando loro gli strumenti per poter creare impatto e valore con le proprie azioni. La nostra convinzione è che si possa creare valore nell’avvicinare il mondo che produce prodotti e servizi con la scuola. Le aziende, infatti, hanno la necessità di far comprendere alle nuove generazioni il proprio impegno etico e dall’altra la scuola necessita di far comprendere ai giovani il mondo che li circonda”, concludono i due fondatori.