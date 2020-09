Macfrut Digital, oltre 32mila presenze, 18.164 visitatori e 208mila pagine visualizzate

Cesena, 11 set. (Labitalia) – Ben 32.212 presenze nei tre giorni, 18.164 visitatori unici professionali, 49% di visite dall’estero, 208mila pagine visualizzate, undici forum tecnici in buona parte overbooking (il limite era di 300 partecipanti). Questi i numeri di , la prima fiera virtuale dell’ortofrutta, piattaforma Natlive leader globale del settore. Come anticipato in fase di presentazione, 530 i moduli per 400 espositori, il 40% dei quali oltreconfine.

“Siamo davanti a un risultato straordinario – afferma Renzo Piraccini, presidente di Macfrut – Il ringraziamento va agli espositori che hanno creduto e condiviso con noi questa bella esperienza. Macfrut Digital è un progetto molto innovativo, per certi aspetti visionario, nel quale tutti i partecipanti hanno toccato con mano le grandi potenzialità, sia per quanto riguarda l’area di business sia di comunicazione”.

Non sono mancati i problemi in particolare la mattina del primo giorno, dovuti principalmente alle connessioni di utenti che utilizzavano protezioni nei loro sistemi operativi o nelle reti di connessione, oppure non venivano utilizzati dispositivi idonei. Dal pomeriggio di martedì 8 le criticità si sono in gran parte risolte, dando accesso ai B2B anche ai dispositivi mobili.

“E’ evidente – prosegue Piraccini – che siamo pionieri di un progetto delle grandi potenzialità. Il futuro va in questa direzione e l’ortofrutta italiana deve assolutamente stare al passo con i tempi veloci che cambiano, soprattutto in un periodo come questo caratterizzato dalla limitazione degli spostamenti”.

“Abbiamo ricevuto – fa notare – numerosi apprezzamenti per questa nuova avventura. Il futuro del progetto lo decideremo insieme agli operatori del settore. La piattaforma rimarrà aperta fino alla fine di settembre per visionare i forum on demand e i contenuti video che rappresentano un grande patrimonio a disposizione del settore. Arrivederci a Rimini il 4-6 maggio 2021 a Macfrut”.