Il grande potenziale dell’e-learning, ma l’Italia non lo sfrutta abbastanza

(Milano, 11/09/2020) – Milano, 11/09/2020 – La pandemia di Covid-19 ha reso impossibile la frequentazione delle scuole per svariati mesi (praticamente tutta la seconda parte dell’anno scolastico) e il Ministero dell’Istruzione ha dovuto agire di conseguenza chiedendo di utilizzare metodi di didattica virtuali. Come ha reagito l’Italia? Era pronta per un cambiamento così radicale come questo? Secondo diversi studi, l’Italia risulta indietro rispetto alla maggior parte dei paesi europei sulla capacità di soddisfare la richiesta di e-learning.

Cos’è l’e-learning?

Il termine “e-learning” si riferisce al sistema di apprendimento che si ottiene tramite Internet utilizzando un dispositivo elettronico. Si può chiamare anche apprendimento online o istruzione online e non va confuso con quei basilari programmi sul computer che offrono corsi di svariata natura. L’e-learning, infatti, è dinamico e deve coinvolgere gli studenti, funzioni che non possono essere adempiute da un semplice programma elettronico.

L’istruzione online, dunque, è la formazione fornita tramite un computer o un altro dispositivo digitale, che consente alla tecnologia di facilitare l’apprendimento sempre e ovunque.

Va aggiunta anche un’altra caratteristica importante dell’e-learning, ovvero la presenza necessaria di una piattaforma di apprendimento online (in inglese, learning management system LMS). La piattaforma funge da spazio virtuale che simula l’ambiente vero e proprio della scuola. È proprio su questa piattaforma che vengono condivisi i vari contenuti e in cui si incontrano virtualmente le persone che partecipano al programma.

Le potenzialità dell’e-learning

Quali sono i vantaggi dell’apprendimento digitale?

• Maggiore responsabilizzazione dello studente, che ha la libertà di costruire il proprio percorso di studio

• Si adatta a particolari situazioni di crisi ed emergenza

• È ambientalmente sostenibile (esempio: minor consumo di carta)

• Apre le porte a nuove competenze, quali per esempio: abilità trasversali, di ricerca e creative.

Italia ultime nelle classifiche

Uno studio Ocse ha esaminato 30 paesi a livello internazionale in relazione alla questione delle infrastrutture digitali necessarie per transizionare efficacemente verso l’e-learning. L’Italia risulta ventiduesima, una delle ultime, con percentuali troppo basse rispetto alla media, soprattutto per quanto riguarda l’accesso a internet da casa.

Uno studio ancora più specifico, reso pubblico dalla piattaforma per apprendimento digitale “”, ha esaminato le condizioni di base per l’e-learning (lo stato delle infrastrutture digitali, il numero dei percorsi formativi e la consistenza del mercato) di 30 diversi Paesi in tutto il mondo.

I risultati: nonostante in Italia siano stati avviati 218 percorsi formativi di didattica online (un numero molto minore rispetto a quello del Regno unito, ma maggiore rispetto a Grecia e Francia) ci sono ancora molti e troppi studenti italiani che non hanno l’accesso a internet da un computer a casa (circa il 27,5% degli studenti).

Utili anche le ricerche della AGCOM (Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni), che ha reso noto il rapporto annuale sullo stato di sviluppo della scuole digitale in Italia.

Alcune sconcertanti cifre:

•il 47% dei docenti utilizza ogni giorno tecnologie digitali per la loro didattica. Però, solo l’8,6% di questi utilizza un LMS (una piattaforma virtuale). Infatti in gran parte le risorse digitali di cui fanno uso i docenti si limitano alla ricerca di informazioni sul web

•solo il 20,9% degli insegnanti prova a far utilizzare i dispositivi digitali ai propri alunni, inserendoli nel loro percorso didattico.