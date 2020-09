Farmaci: 10% asmatici con forma severa, in Italia penna per terapia ‘fai da te’

Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) – Una rivoluzione della qualità della vita per chi soffre di asma severo, forma grave che colpisce il 10% degli asmatici. E’ la terapia ‘fai da te’ con la penna per l’autosomministrazione dell’anticorpo monoclonale mepolizumab che, su prescrizione medica, può essere autosomministrato dal paziente a domicilio ogni 4 settimane grazie ad una semplice penna pre-riempita. L’asma severo può scatenare attacchi di ‘fame d’aria’ estremamente seri, tanto da costringere ogni anno 4 persone su 10 a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La novità terapeutica messa a punto da Gsk, disponibile ora anche in Italia, è stata presenta alla stampa in una conferenza stampa online.

“La ‘punturina’ può essere fatta a casa direttamente dal paziente con un dispositivo semplice: una penna, appunto, pre-riempita del farmaco. Poi, attraverso un ago minuscolo, così come avviene per l’insulina, l’anticorpo monoclonale entra nel corpo del paziente e si attiva, agendo direttamente sull’Interleuchina-5 (IL-5), uno dei ‘carburanti’ delle crisi asmatiche in chi soffre della forma severa eosinofilica – sottolinea Gsk – Questa innovativa modalità di somministrazione consentirà al paziente di proseguire a domicilio la terapia con mepolizumab evitandogli il day hospital mensile e semplificandogli enormemente la vita, in modo particolare in un momento d’emergenza pandemico, dove è opportuno limitare al massimo i rischi d’infezione. La penna ha ottenuto anche l’indicazione pediatrica per gli adolescenti a partire dai 12 anni. Per i bambini da 6 a 11 il dosaggio del farmaco è inferiore ed è quindi necessario l’intervento del medico per la ricomposizione della forma liofilizzata”.

“L’asma severo – spiega Giorgio Walter Canonica, responsabile del Centro di Medicina personalizzata Asma e allergie dell’Irccs Humanitas di Rozzano – è una patologia invalidante che limita il paziente in qualsiasi sua attività. Diagnosticare con certezza e per tempo la malattia diventa dunque fondamentale per disegnare nel modo corretto la terapia e restituire al paziente una qualità di vita accettabile. Si tratta di una patologia eterogenea, costituita da diversi fenotipi, con specifiche caratteristiche cliniche e fisiopatologiche. Il tipo eosinofilo, per il quale è indicato mepolizumab, è caratterizzato da un’elevata infiammazione, dovuta proprio all’aumento di questi specifici globuli bianchi che determinano il rischio di riacutizzazioni. Alla base di questo processo c’è l’interleuchina 5, una citochina responsabile della crescita, differenziazione, attivazione e sopravvivenza degli eosinofili”.

Come agisce questo anticorpo monoclonale? “Inibisce la trasduzione del segnale di interleuchina 5 e blocca il processo infiammatorio, determinando una riduzione dell’80% degli eosinofili ematici entro 4 settimane dall’inizio del trattamento – spiega Canonica -. E questa nuova modalità di somministrazione offre una maggiore tranquillità al paziente, favorendo l’aderenza” alle cure.

Il farmaco ha dimostrato negli studi clinici, una riduzione della conta degli eosinofili nel sangue – spiega Ggk – e di conseguenza delle riacutizzazioni in generale fino al 69% e del 77% quelle che determinano ricovero in ospedale o visite al Pronto soccorso. Ha migliorato considerevolmente la funzione polmonare e ridotto della metà la dose giornaliera di corticosteroidi orali, farmaci che hanno un impatto pesante sulla qualità di vita dei pazienti, dovuto agli effetti collaterali: pensiamo soltanto all’incremento di peso, all’aumento della glicemia, e al rischio di sviluppare osteoporosi.

“Mepolizumab – sostiene Claudio Micheletto, direttore Uoc di pneumologia dell’ospedale Borgo Trento di Verona – rappresenta un investimento culturale per la professione: ci ricorda che l’asma non è tutta uguale e che la sfida cruciale per l’allergologia e la pneumologia è la fenotipizzazione dei pazienti. Solo attraverso la corretta diagnosi possiamo essere in grado di offrire, per tempo, la giusta terapia. Noi vediamo frequentemente pazienti che malgrado arrivino ad assumere il massimo dei dosaggi di steroidi inalatori, farmaci fondamentali per la cura dell’asma, hanno uno scarso controllo della malattia. Per questo siamo costretti ad ‘arrenderci’ e utilizzare corticosteroidi per via sistemica. Oggi per questi malati abbiamo una risposta concreta e ancora più ‘friendly’, con un’efficacia elevata grazie all’azione su un target specifico, il mediatore fondamentale dell’infiammazione eosinofilica, l’interleuchina 5: in tal modo conteniamo gli effetti collaterali del cortisone e in alcuni casi riusciamo ad azzerarli”.

L’asma, in particolare nella sua forma severa, è dunque una patologia che sempre più richiede due elementi fondamentali per una sua corretta gestione: “la capacità dello specialista di diventare una specie di ‘sarto’, per adattare le cure alle necessità e alle caratteristiche del singolo paziente, e l’autogestione quotidiana da parte del malato stesso, che necessita di un solido rapporto medico-paziente basato sulla conoscenza e la fiducia – evidenziano i relatori – In questo senso, la nuova modalità di somministrazione di mepolizumab rappresenta uno strumento di grande valore”.

Sempre nell’ottica dell’attenzione alle persone affette da asma severo, Gsk, in collaborazione con le principali associazioni dei pazienti, ha strutturato un ‘Patient Support Program’ per “fornire il necessario sostegno e rispondere ai bisogni soprattutto di chi inizia la terapia in auto-somministrazione a casa”. Il programma prevede sia un percorso di coaching e di motivazione personalizzato, in sinergia con il medico curante, sia una app dedicata.