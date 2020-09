Dl Semplificazioni: Aniasa, rivoluzione per taxi e ncc sì al noleggio

Roma, 10 set. (Labitalia) – “Il dl Semplificazione abbatte finalmente un anacronistico e ingiustificato ostacolo alla mobilità sicura e sostenibile nelle nostre città, consentendo ai taxi e ai noleggiatori con conducente di poter prendere a noleggio il proprio veicolo. Una novità destinata a incidere positivamente sugli operatori che potranno così evitare di immobilizzare ingenti capitali per la propria attività e accedere a tutti i servizi inclusi nel noleggio, disponendo di vetture più sicure, correttamente manutenute e con emissioni ridotte. Una vera svolta che accelererà il rinnovo del parco vetture circolanti di tassisti e ncc, con ricadute positive quindi per la clientela e l’intera mobilità cittadina, ora più sicura e sostenibile”.

E’ questo il commento del presidente Aniasa (l’Associazione dei servizi di mobilità in Confindustria), Massimiliano Archiapatti all’approvazione del DL Semplificazione che contiene, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Taglia il traguardo una norma per cui Aniasa “si è battuta per oltre un decennio, evidenziando nel corso di audizioni e incontri istituzionali i benefici economici per i settori interessati e per l’intera comunità in termini di sicurezza e riduzione delle emissioni, considerando che quasi il 20% dei taxi ha oltre 10 anni di anzianità (Fonte: Autorità di Regolazione dei Trasporti). In media il noleggio a lungo termine porta con sé saving anche superiori al 20% rispetto alla proprietà del mezzo. Nei principali comuni d’Italia si stima siano circa 25.000 i veicoli utilizzati come taxi o noleggio con conducente, che adesso potranno utilizzare anche il noleggio a lungo termine”.

“Finalmente – ha evidenziato Archiapatti – è stato superato un ostacolo all’innovazione e alla fruizione di forme di mobilità innovative non previste in un Codice della Strada, elaborato oltre 25 anni fa e che evidenzia da tempo profili anacronistici e di sostanziale inadeguatezza: nel 1992 circolavano sulle nostre strade 31.000 veicoli a noleggio a lungo o breve termine, oggi abbiamo superato quota 1 milione di veicoli ed è possibile prendere un’auto in affitto da pochi minuti a 5 anni”.

“Compiuto questo passo – ha ribadito – ora chiediamo di superare un altro ostacolo ingiustificabile, consentendo di noleggiare veicoli con portata superiore a 60 quintali, possibilità oggi prevista solo tra imprese iscritte all’albo in conto terzi. Una limitazione, questa, presente solo in Portogallo e Spagna e che indebolisce la competitività delle aziende di trasporto nazionali” .