Al via la due giorni della 41ma edizione del Premio Ischia

ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per la 41ma edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, che si svolge domani e sabato a Villa Arbusto, a Lacco Ameno. Momento d'apertura della prima serata sarà il dibattito sul tema "Crisi economica post covid, come cambiano i consumi degli italiani", moderato da Federico Monga (direttore de Il Mattino), al quale parteciperanno Fabio Tamburini (direttore de Il Sole 24 Ore), Francesco Morace (sociologo) e Fernando Vacarini (responsabile media relations del Gruppo Unipol). A seguire la presentazione del magazine "Changes" e la consegna dei riconoscimenti speciali. La serata sarà presentata da Gigi e Ross e vedrà le esibizioni musicali di Paolo Jannacci e degli Audio 2. Sabato appuntamento (ore 21) con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti legati alla 41ma edizione del Premio Ischia di Giornalismo. La serata, che sarà presentata da Roberta Ammendola, vedrà premiati Andrea Fazzetta (Premio Ischia Internazionale), Giovanna Botteri (Premio Ischia Giornalista dell'Anno), "TPI.it Informazione senza giri di parole" (Premio Ischia Web), Gianni Minà (Premio Ischia alla Carriera e per l'Informazione Sportiva), Gennaro Sangiuliano (Premio Giornalista – Scrittore), Andrea Vianello (Premio Giornalista-Scrittore), Giovanni Grasso (Premio Comunicatore dell'Anno), Antonio Troise (Premio Comunicatore dell'Anno per l'Economia), Laura Delli Colli (Riconoscimento Speciale per la Cultura). Un riconoscimento speciale è stato assegnato al quotidiano L'Eco di Bergamo. In programma le performances musicali di Michele Zarrillo e Mario Biondi. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook "Premio Ischia". La cerimonia di consegna dei premi della 41° edizione si svolge con il finanziamento di Regione Campania e il patrocinio dell'Istituto di Credito Sportivo, dell'Aci, di Gruppo Unipol, Acea, Terna, Menarini Group, Data Stampa, Aspi.

(ITALPRESS).

ads/com

10-Set-20 16:05