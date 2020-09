India, nelle zone rurali in forte crescita consumo prodotti per salute

ROMA (ITALPRESS) – "La crescita dell'India rurale ha registrato un'accelerazione grazie alla crescente connettività elettrica e via internet, alla maggiore penetrazione dei beni di consumo, all'incremento del reddito nel settore agricolo e al significativo sostegno del governo indiano. A seguito di questa crescita, i consumatori delle zone rurali stanno puntando su prodotti per la salute, in particolare sui prodotti ayurvedici".

Lo ha detto Sean Debow, CEO e CIO di Eurizon Capital (HK), intervenendo all'8^ edizione dell'annuale Sohn Hong Kong Investment Leaders Conference, della Fondazione Karen Leung, uno degli eventi sugli investimenti più frequentati in Asia.

Durante il suo discorso Sean Debow ha sottolineato che "l'incremento nell'attenzione alla salute a causa del Covid-19 è stato di supporto a questi cambiamenti e crediamo che registrerà un'accelerazione significativa nei prossimi mesi con una crescente considerazione alla cura della casa, alla salute dei consumatori e al benessere personale. La pulizia e i prodotti per la salute preventiva hanno acquisito una priorità per proteggere le famiglie e le comunità del consumatore rurale dalla minaccia del virus Covid-19". "Considerando questi cambiamenti strutturali nel consumatore indiano rurale, credo che le aziende indiane del settore dei consumi, in particolare quelle con un'elevata esposizione ai prodotti naturali e ayurvedici, vedranno un'accelerazione nella crescita del loro business nei prossimi mesi e anni", ha concluso il CEO di Eurizon Capital.

Debow ha ringraziato gli organizzatori della The Karen Leung Foundation Sohn Hong Kong Investment Leaders Conference e ha osservato che "in questi tempi senza precedenti, più che mai, è fondamentale per i leader del settore dell'asset management fare un passo avanti e sostenere l'importante lavoro della Fondazione Karen Leung per la lotta contro i tumori ginecologici e pediatrici promuovendo la ricerca, l'educazione, la prevenzione e il trattamento ottimale a Hong Kong. Eurizon è orgogliosa di sostenere e far progredire questo importante lavoro".

(ITALPRESS).

abr/com

09-Set-20 10:32