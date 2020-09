Ginocchio Zaniolo ko "Tornerò presto, grazie a tutti per il supporto"

ROMA (ITALPRESS) – Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Questo l'esito dei controlli ai quali si è sottoposto Nicolò Zaniolo questa mattina a Villa Stuart, a Roma, dopo l'infortunio subito ieri sera ad Amsterdam durante la partita di Nations League tra Olanda e Italia. Il giocatore, reduce dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro subita lo scorso gennaio, verrà nuovamente operato domani. "Nicolò Zaniolo – spiega la Roma in una nota – è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L'iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico".

"Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti, sia tifosi della Roma che no, per il supporto…tornerò presto!". Questo il post pubblicato da Nicolò Zaniolo su Instagram dopo gli accertamenti medici.

(ITALPRESS).

pal/red

08-Set-20 12:26