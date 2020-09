E.Romagna: Noi Rete Donne a Manfredi, prenda posizione su tweet Gervasoni

Roma, 8 set. (Labitalia) – Noi Rete Donne chiede al ministro dell’Università e Ricerca Gaetano Manfredi, “un esplicito pronunciamento in merito al commento coram populo via Twitter di Marco Gervasoni, ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi del Molise, all’indirizzo della vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, apparsa sulla copertina de L’Espresso. Lo sprezzante “Ma che è, n’omo?” con cui la lapidava e nel quale si avverte tutto il dileggio e il bullismo mediatico, indegno di un docente, non è solo l’espressione di una mentalità becera e misogina, ma anche la cifra di una maschilità retrograda, arcaica, miseramente ripiegata su se stessa”. Con una lettera indirizzata al ministro Manfredi, e in conoscenza alla Ministra per le Pari Opportunità e per la famiglia, Elena Bonetti, al Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, e ai componenti del Senato Accademico, Noi Rete Donne chiede “una presa di posizione netta da parte Sua, oltre che della ministra per le Pari Opportunità”.

“Perché in Italia un Gervasoni, che valuta le donne solo in base al loro aspetto fisico, non costituisce un caso isolato, ma la punta di un iceberg dalle dimensioni molto estese e dall’identikit ricorrente e… contagioso. Un virus, insomma. Da tempo, rilevazioni come la Mappa dell’Intolleranza (Vox-Osservatorio Italiano sui diritti) e il Barometro dell’odio (Amnesty International) indicano nelle donne uno dei bersagli preferenziali degli odiatori on line”, sottolinea la lettera firmata da Daniela Carlà, Marisa Rodano, Annamaria Barbato Ricci, Mia Caielli, Marina Calamo Specchia, Laura Onofri.

“Il commento di Gervasoni è, inoltre, paradigmatico della trasformazione dell’hate speech sessista – in particolare di slutshaming e bodyshaming – in strumento di delegittimazione delle avversarie politiche e delle figure femminili che, a diverso titolo, occupano la riserva maschile teocratica della sfera pubblica. Una vera e propria lesa maestà a danno di quei vertici maschiocentrici che donne di talento e di successo compiono agli occhi degli ultimi depositari del patriarcato quale sommo dei peccati”, prosegue la lettera al ministro Manfredi.

“Questi ‘ominicchi’ sciasciani colpiscono, dunque, le donne pubbliche, tacciandole di mancata aderenza ai canoni del femminile (estetici o di condotta sessuale) allo scopo di “rimetterle al loro posto”, ricordando loro cioè che prima di essere politiche, comandanti di navi, giornaliste, sono donne, alias sottospecie. In tutto il mondo i bersagli di slutshaming e bodyshaming sono quasi esclusivamente femminili, ma, come dimostrano gli ormai numerosi studi empirici in tema, purtroppo l’Italia detiene un triste primato: queste pratiche non sono diffuse solo tra la gente comune, ma anche tra politici, giornalisti e sedicenti intellettuali, traendo da ciò ulteriore forza e legittimazione sociale”, prosegue Noi Rete Donne.

“Che in questo caso si tratti di un docente universitario appare particolarmente grave e degno di censura, considerando la missione educativa dell’istituzione a cui appartiene e l’importante ruolo che la stessa dovrebbe ricoprire nella formazione della coscienza individuale e sociale e nella costruzione di una sfera pubblica caratterizzata da rapporti sani e equilibrati tra i generi”.

Noi Rete Donne si chiede inoltre “quale sarà lo stato d’animo delle studenesse che frequenteranno i corsi, alcuni certamente obbligatori, impartiti dal Gervasoni e che da costui dovranno essere esaminate. Come si sentiranno, in particolare, quelle tra loro che non aderiscono o pensano di non aderire ai canoni estetici dominanti o graditi al docente? Ci chiediamo se non sia consapevole, il Gervasoni, che affermazioni come le sue costituiscono atti di violenza simbolica e psicologica contro le donne. E ci chiediamo infine: ma questo che è, un professore universitario, ovvero il componente di quella che si ritiene un’elite? ”