Coronavirus, 1.108 nuovi positivi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ci sono 1.108 nuovi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato ancora in calo, con 189 nuovi casi in meno rispetto ai 1.297 di ieri. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 278.784. Nelle ultime 24 ore sono 12 le persone decedute (ieri erano 8), che portano il totale delle vittime in Italia a 35.553.

Il totale dei dimessi/guariti è di 210.238 (+223), mentre il totale degli attuali positivi è di 32.993 (+915). Attualmente sono 1.719 i ricoverati con sintomi, di questi 142 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 31.132 persone.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 52.553. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, oggi, sono la Campania (218), il Lazio (159), l'Emilia-Romagna (132), la Lombardia (109). La Valle D'Aosta è la regione dove non sono stati rilevati nuovi casi nelle ultime 24 ore, assieme alla provincia autonoma di Bolzano.

07-Set-20 17:43