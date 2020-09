Il 4 ottobre torna Urban Nature in tutta Italia

Roma, 4 set. (Adnkronos) – Ampliare la conoscenza sulla natura in città e promuovere la partecipazione attiva, aggregare e attivare la comunità per scoprire e curare le aree verdi di cui spesso ignoriamo l’esistenza, coinvolgere le tante realtà civiche impegnate nella gestione di aree verdi, parchi urbani, orti sociali e giardini condivisi. Tutto questo è Urban Nature, la Festa della Natura in Città targata Wwf, giunta alla sua IV Edizione, che ogni anno anima parchi e giardini della principali città italiane coinvolgendo cittadini e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation. L’appuntamento è per il 4 ottobre in tutta Italia.

L’elemento caratterizzante per Urban Nature quest’anno è la resilienza dei sistemi naturali nelle città; la sicurezza garantita dalle nature based solutions nella gestione dei nostri corsi d’acqua in aree densamente edificate; la particolare attenzione da dedicare agli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici.

A questo si aggiunge la necessità di ripensare le nostre città in funzione dei sistemi naturali che le circondano, e che in esse vengono ricompresi, partendo da una corretta gestione delle acque urbane, dalle problematiche legate al rischio idrogeologico, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla tutela degli ecosistemi acquatici (fiumi, zone umide).

Al tema della natura in città è stato dedicato anche un Contest per le scuole, protagoniste della riqualificazione del proprio territorio. Nonostante l’emergenza Covid e le relative difficoltà di lavorare su progetti educativi a distanza, tanti istituti scolastici di 10 Regioni diverse hanno presentato una serie di proposte inerenti azioni concrete di recupero di spazi della scuola (cortili e giardini), per aumentarne la biodiversità urbana (dagli orti didattici alla piantumazione di specie autoctone), e/o di parchi e giardini pubblici di interesse cittadino.

I migliori 8 progetti per categoria saranno premiati il 28 settembre a Roma e supportati da Wwf per la loro realizzazione come previsto dal bando di concorso.

Non solo. Con più di 400 fotografie scattate dalla finestra di casa, i cittadini in questi mesi, hanno partecipato al contest fotografico diviso nelle 4 categorie ‘Il Mio Spazio Verde’; ‘Amici della Città’, ‘Il Valore della Natura in Città’ e ‘Il Mio Ricordo Migliore’. I migliori scatti saranno protagonisti della mostra fotografica online allestita per l’evento di domenica 4 ottobre.