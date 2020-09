Speranza "La scuola riaprirà in sicurezza, è una priorità"

ROMA (ITALPRESS) – La scuola riaprirà in sicurezza a settembre, grazie anche alla distribuzione di 11 milioni di mascherine a studenti e personali. Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'informativa in Senato sull'attuazione delle misure anti-Covid. "La scuola riaprirà a settembre e in sicurezza: è una priorità assoluta. Su questo obiettivo si stanno investendo tutte le energie, l'obiettivo è ricostruire una relazione organica tra scuola e Servizio Sanitario Nazionale, se ci saranno casi positivi saranno i dipartimenti di prevenzione delle Asl territoriali a intervenire con un'indagine e con la decisione delle misure da adottare dai tamponi alla quarantena. Non lasceremo soli i presidi e gli insegnanti – ha detto e l'Italia è l'unico paese in Europa e nel Mondo che metterà a disposizione 11 milioni di mascherine per studenti e personale scolastico". Mascherine che saranno obbligatorie "nei momenti dinamici" così come stabilito dalle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, e potranno essere abbassate durante i "momenti statici", quando gli studenti sono in classe a seguire le lezioni.

Buone notizie anche sul vaccino. Come ha ricordato il ministro "l'Italia è davvero in prima linea: nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto tra la Commissione Europea e Astrazeneca, un candidato vaccino, quindi c'è bisogno di tutta la prudenza del caso, ma in questo contratto c'è scritto che le prime dosi, se dovesse essere confermato come sicuro, saranno già disponibili entro la fine del 2020".

02-Set-20 18:02