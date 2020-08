Amici per errore. E’ il titolo della strana alleanza per le regionali tra Noi Campani e il Partito democratico che sono in coalizione insieme per le regionali ma che erano e restano rivali a Benevento. Il casus belli dell’ennesima lite sul fronte avvelenato Mastella-Pd è stato l’attacco dell’europarlamentare azzurro Fulvio Martusciello. Questi ha abilmente aperto la breccia dentro la coalizione avversaria, ricordando che “Mastella alle amministrative del 2021 non sarà il candidato del centrodestra, né quello del centrosinistra”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia