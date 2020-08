Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.462 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Una cinquantina in più rispetto alla giornata di ieri quando l'aumento fu 1.411 casi. Il totale delle persone attualmente contagiate è di 23.035, 1.103 più di ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano quindi a 265.409. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore sale di 9, arrivando ad un totale di 35.472. Il numero delle persone dimesse o guarite aumenta di 348 unità, arrivando ad un totale di 206.902 persone. Sono 74 i ricoverati in terapia intensiva (5 in più di ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 1.178. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 97.065, circa 3mila in più di ieri. A livello regionale si contano 316 nuovi casi in Lombardia (6.454 le persone attualmente positive), dalla Campania con 183 nuovi positivi e dal Lazio con 166. Un solo nuovo positivo in Molise.

(ITALPRESS).

trl/sat/red

28-Ago-20 17:53