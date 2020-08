Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese

ROMA (ITALPRESS) – Aumenta ad agosto la fiducia di consumatori e imprese. Secondo quanto riferisce l'Istat, la stima del clima di fiducia dei consumatori sale da 100,1 a 100,8, per le imprese da 77 a 80,8.

Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima economico registra l'aumento più marcato passando da 85,9 a 90,1. Anche il clima corrente e futuro migliorano passando, rispettivamente, da 97,3 a 98,1 e da 104,3 a 105,3; solo la componente personale diminuisce lievemente (da 105,2 a 104,9).

Riguardo alle imprese, le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori seppur con intensità diverse. In particolare, nell'industria l'indice di fiducia del settore manifatturiero sale da 85,3 a 86,1 e nelle costruzioni aumenta da 129,7 a 132,6. Per il comparto dei servizi, si evidenzia una dinamica positiva decisamente più marcata: nei servizi di mercato l'indice sale da 66 a 74,7 e nel commercio al dettaglio aumenta da 86,7 a 94.

"Ad agosto il clima di fiducia delle imprese aumenta per il terzo mese consecutivo – commenta l'Istat -. Tale aumento è diffuso a tutti i settori ed è marcato per i servizi, mentre è più contenuto per l'industria. Sebbene in recupero in tutti i settori, gli indicatori del clima di fiducia delle imprese rimangono ancora distanti dai livelli precedenti l'emergenza sanitaria, in particolare nei servizi di mercato. L'indice di fiducia dei consumatori è in aumento dopo il lieve deterioramento registrato nel mese di luglio 2020. La crescita è trainata dal deciso miglioramento delle aspettative sulla situazione economica del paese e sulla disoccupazione".

(ITALPRESS).

sat/com

28-Ago-20 10:28