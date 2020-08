“A scuola i bambini over 10 contagiano come gli adulti”

Roma, 27 ago. (Adnkronos Salute) – “I bambini sotto i 10 anni hanno un rischio minore di contagiare. Mentre dai 10 anni possono contagiare come gli adulti. Ci sono però delle strategie per rendere meno rischioso il rientro in classe”. Così l’immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, ospite di ‘Agorà’ su RaiTre.

“I bambini si possono ammalare ma di meno degli adulti – ha aggiunto – in alcuni casi possono sviluppare sintomatologie molto serie. Quindi dobbiamo proteggerli. Per farlo, serve poca densità di alunni nelle classe, si deve ridurre l’orario delle lezioni, usare la mascherina e arieggiare gli ambienti molto spesso. Poi – ricorda Viola – quando si parla ad alta voce, come può accadere agli insegnanti, meglio usare un microfono perché altrimenti si producono molte goccioline che si potrebbero diffondere nell’aria”.