Al via il 22 settembre il Festival dello Sviluppo Sostenibile

Roma, 26 ago. – (Adnkronos) – Tra meno di un mese avrà inizio la quarta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande manifestazione italiana sui temi della sostenibilità economica, ambientale e sociale che si terrà in presenza e online dal 22 settembre all’8 ottobre. Il festival si svolgerà in tutta Italia per 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Saranno accolte iniziative anche nei “Dintorni del Festival” (15-21 settembre; 8-15 ottobre).

Ad aprire il Festival sarà l’evento, organizzato dal segretariato Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), “Dalla crisi alla ripresa: trasformare l’Europa e l’Italia nel segno dello sviluppo sostenibile”.

Seguiranno, nel corso della manifestazione, altri due eventi a cura del segretariato ASviS: l’appuntamento del 1 ottobre che si focalizzerà su “I territori come motore dello sviluppo sostenibile” e quello di chiusura dell’8 ottobre che sarà l’occasione per la presentazione del Rapporto ASviS 2020 alle istituzioni nazionali ed europee.

Il Festival sarà scandito da altri 16 appuntamenti di rilevanza nazionale organizzati dagli aderenti all’Alleanza che, con il contributo dei gruppi di lavoro dell’Asvis e grazie anche alla collaborazione di esperti esterni, saranno l’occasione per approfondire le molteplici tematiche legate all’Agenda 2030.

Sono già oltre 100 gli eventi organizzati dagli attori della società civile: imprese, associazioni, università, ma anche privati cittadini che, attraverso mostre, spettacoli, conferenze, tavole rotonde e laboratori, confermano la straordinaria mobilitazione del Paese all’insegna della sostenibilità. Il palinsesto si arricchisce così ogni giorno con nuove iniziative.

Ad organizzare il festival è l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con i suoi oltre 270 aderenti e il supporto dei partner.