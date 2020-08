Di Piazza: “Scommettere su noi stessi per nuovi modelli sviluppo”

Roma, 24 ago. (Labitalia) – “Dobbiamo scommettere su noi stessi per nuovi modelli di sviluppo. Ieri al 41°Meeting di Rimini abbiamo parlato di economia, smart working, lavoro in generale. Abbiamo riflettuto sul ruolo dei lavoratori in questa fase di pandemia che ha cambiato il modo di lavorare. È essenziale creare nuove norme per regolamentare lo smart working dando centralità al lavoratore e ai suoi diritti. Esaltando le potenzialità di questo nuovo strumento ma non dimenticando di tutelare le categorie più fragili”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il sottosegretario al Lavoro, Steni di Piazza.

“Abbiamo pure parlato di economia sostenibile. Negli ultimi decenni, abbiamo pensato che la massimizzazione del profitto potesse essere la soluzione per una migliore redistribuzione della ricchezza. Abbiamo sbagliato. Si sono arricchite, di molto, poche persone ed è aumentata, di molto, la povertà di tanti. Ci si è dimenticati proprio di coloro che producono “vera” ricchezza e di coloro che contribuiscono a creare reddito”, spiega ancora Di Piazza.

“Dobbiamo emanare un insieme di norme che premino quelle imprese, e sono tante , che producono per fare profitto per il bene comune , per la comunità , così come ci indica l’art 41 della nostra costituzione: “l’iniziativa economica privata e’ libera” (ma) “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale” ( Bene Comune) . Dobbiamo cominciare a costruire la “terza economia” che non è alternativa alla prima ( l’economia di mercato) o alla seconda ( lo Stato) , ma funge da supporto ad esse per realizzare i principi della nostra Costituzione. Per questo motivo dobbiamo sederci con le parti sociali e le imprese, per condividere ed avviare assieme questi processi di crescita. Serve coraggio per avviare nuovi processi di sviluppo sostenibili per le future generazioni”, conclude Di Piazza.