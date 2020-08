Play-off Nba, Gallinari non basta ai Thunder, Lakers ko

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Una grande prestazione, ma una sconfitta che fa cominciare in salita il cammino dei suoi Thunder nei playoff Nba. Questo il bilancio della notte vissuta da Danilo Gallinari che ha cercato di trascinare i suoi al successo nel match perso contro gli Houston Rockets, in gara-1 del primo turno. Il "Gallo" è il miglior realizzatore di Oklahoma con 29 punti (3 rimbalzi e 3 assist per lui), mentre Chris Paul sfiora la tripla doppia mettendo a referto 20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Sono 17 i punti e 12 i rimbalzi di Adams, non incide Gilgeous-Alexander (9 punti) e tutto questo non basta a fermare il "Barba" e i suoi compagni che si impongono 123-108. Harden ne fa 37 aggiungendo anche 11 rimbalzi, ma per i Rockets è importante anche il contributo che arriva dalla panchina con i 22 punti di Green e i 14 di McLemore. In doppia cifra anche Gordon (21) e Tucker (11).

Falsa partenza anche per i Lakers. Gara-1 va a Portland che si impone 100-93 con Damian Lillard che si prende la scena con i suoi 34 punti, 5 assist e 5 rimbalzi, mentre sono 21 i punti di McCollum, 16 (con 15 rimbalzi) quelli di Nurkic, infine c'è Carmelo Anthony che dà un contributo di 11 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Niente da fare per LeBron James nonostante una prova all'altezza della sua classe come dimostrano i 23 punti, 17 rimbalzi e 16 assist messi al servizio dei Lakers, così come non sono sufficienti i 28 punti e gli 11 rimbalzi di Anthony Davis.

Vince Miami che batte 113-101 Indiana con Butler (28) e Dragic (24) in evidenza, mentre ai Pacers non bastano i 22 a testa di Warren e Brogdon (per lui anche 10 assist).

La notte Nba nella bolla di Orlando si era aperta, nella tarda serata italiana di ieri, con il successo a sorpresa dei Magic sui Bucks per 122-110, grazie a una grande prestazione di Nikola Vucevic, a referto con 35 punti, 14 rimbalzi e 4 assist. Niente da fare per Milwaukee nonostante i 31 punti, 17 assist e 7 rimbalzi della sua star: Giannis Antetokounmpo.

(ITALPRESS).

ari/red

19-Ago-20 09:55