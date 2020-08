In arrivo la prima edizione di ‘Sommelier Coach Live’

Roma, 19 ago. (Labitalia) – Dall’11 al 13 settembre, il Palace Hotel di San Marino ospiterà ‘Sommelier Coach Live’, il primo corso intensivo dal vivo in Italia che unisce il mondo del vino a quello dei percorsi di crescita personale. Ideato e organizzato da Enrico Mazza e Gennaro Buono, due professionisti che da anni hanno approfondito l’unione tra il settore enologico e quello del coaching, ‘Sommelier Coach Live’ è un innovativo iter formativo costituito da tecniche e consigli pratici per diventare un sommelier di successo attraverso il live coaching. Oltre ai fondatori Enrico e Gennaro, l’evento vedrà la presenza di una serie di formatori, professionisti del settore e coach di livello internazionale che si occuperanno personalmente di condurre i partecipanti in un percorso didattico di grande valenza e immediata spendibilità.

L’evento live è rivolto agli amanti del vino, ai professionisti del settore, a qualsiasi livello essi siano, e a chi lo vorrebbe diventare: “Non importa da quale punto i partecipanti stiano partendo, non importa se non abbiano mai approcciato prima d’ora il mondo del vino o se ne siano già dei profondi conoscitori, in qualsiasi posizione si trovino il primo giorno di evento, partecipando a ‘Sommelier Coach Live’, potranno facilmente raggiungere, insieme a noi e agli altri formatori, il risultato che si sono prefissati”, spiegano i fondatori dell’evento.

Tre giorni di full immersion attendono tutti i partecipanti a ‘Sommelier Coach Live’. Nel corso delle giornate, dalla mattina alla sera, si alterneranno momenti di didattica frontale dal palco a momenti di degustazione collettiva. Il primo giorno prenderà il via con la presentazione del corso per andare poi subito nel vivo del programma. Tante le attività affrontate: verranno eseguiti esercizi pratici e scritti, nei quali si toccheranno tematiche che vanno dalla comunicazione alla leadership, si parlerà di aspetti commerciali e di marketing legati al mondo del vino. Ovviamente, non mancheranno le degustazioni di grandi vini e champagne pluripremiati; in particolare, nella serata del sabato verrà realizzata una profonda degustazione introspettiva che coinvolgerà tutti i partecipanti.

Tante esperienze animeranno la tre giorni di ‘Sommelier Coach Live’; da segnalare la presenza di grandi nomi del settore enogastronomico tra cui Luigi Cremona e lo chef Ezio Santin con la moglie Renata, dell’Antica Osteria del Ponte di Cassinetta di Lugagnano, tre stelle Michelin. All’interno dell’evento live di San Marino, sarà inoltre presentato un nuovo programma formativo, unico nel suo genere, del quale i contenuti sono ancora top secret. L’obiettivo di ‘Sommelier Coach Live’ è quello di cambiare i vecchi schemi della formazione e dare spazio a un approccio nuovo, già testato e affinato su moltissimi studenti, come dichiara Enrico Mazza: “In un ambiente altamente professionale, bilanciato tra ambizione, competenze ed esperienze, al cospetto di imprenditori e manager che hanno portato i propri business ai massimi livelli, i partecipanti capiranno quali sono le abilità fondamentali e le caratteristiche necessarie per trasformare il proprio lavoro o la propria passione, in un business di grande successo”.

L’evento live è la summa dei percorsi formativi di ‘Sommelier Coach’ realizzati da Enrico Mazza e Gennaro Buono: “Ci siamo resi conto, approfondendo queste due materie, che potevano essere tra di loro molto complementari e che mai nessuno aveva pensato di unirle in un percorso formativo di assoluta eccellenza, nel quale i fruitori non imparano soltanto a degustare un vino, ma imparano come sentirlo, comunicarlo, gestirlo e trasmetterne le emozioni e le sensazioni, nel modo più efficace per il mondo di oggi”, specifica Gennaro Buono.

Al momento, tre sono i programmi formativi che vengono realizzati completamente online: ‘Il vino, un mondo da scoprire’, il corso che fornisce una conoscenza approfondita del vino e di tutti gli strumenti giusti per diventare un ottimo degustatore; ‘Il Master Champagne’, che svela tutti i segreti dello champagne, analizzandolo dal punto di vista geografico, storico e tecnico, svelandone curiosità ed aneddoti unici nel loro genere, insieme ad immagini straordinarie; ‘Esperto Sommelier’, il percorso completo che guida i partecipanti passo per passo nel mondo del vino e dello champagne per diventare grandi esperti, capaci e autorevoli.

I corsi si differenziano nettamente rispetto agli altri presenti sul mercato, per più motivi: il primo è che si svolgono completamente on line, lo studente quindi è libero di decidere quando, dove e quante volte seguire le lezioni. Per ogni studente viene configurata un’area personale riservata sulla piattaforma digitale, alla quale può accedere attraverso le proprie credenziali. In quest’area i corsisti trovano, a loro completa disposizione, tutte le video sessioni formative, il materiale di sintesi in pdf e un test di autovalutazione, ad ogni sessione. Alla sessione successiva si può accedere soltanto dopo aver superato il test con un punteggio pari al 100%.

I partecipanti ricevono direttamente a casa i vini per la degustazione e, in questo modo, seguono passo dopo passo tutte le degustazioni e possono confrontarsi con i docenti. Inoltre, le tecniche di studio sul vino abbinate a quelle di coaching e di crescita personale affrontano, per la prima volta al mondo, la materia vino analizzandola da punti di vista inconsueti e inusuali.

Particolarmente interessante la collaborazione con un maestro profumiere con il quale è stata studiata una nuova metodologia per il riconoscimento dei profumi all’interno del vino. “Abbiamo portato una ventata di novità all’interno della formazione sul vino, togliendo alcune rigide regole appartenenti a un’epoca ormai passata, creando un ambiente più smart e meno formale, seppur sempre di estrema preparazione e professionalità”, sottolineano i fondatori di ‘Sommelier Coach’.