Ecommerce: online il nuovo sito del brand Le Creuset

Roma, 18 ago. (Labitalia) – Le Creuset lancia in 19 diversi Paesi della regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) una nuova strategia di approccio al consumatore e una rinnovata piattaforma di e-commerce. Il sito web, di ultima generazione, ricco di contenuti autentici e originali, è in grado di ricreare online l’esperienza di acquisto degli store del marchio. “Poiché gli utenti attribuiscono un’importanza ancora maggiore alla loro esperienza digitale con i marchi, è fondamentale continuare ad impegnarsi anche nel nostro settore e ascoltare le esigenze in continua evoluzione dei clienti. La nostra nuova piattaforma di e-commerce rappresenta anche un percorso di trasformazione aziendale per noi”, ha dichiarato Michael Scheepers, Ceo Emea di Le Creuset

“Questa evoluzione della nostra offerta D2C – ha spiegato – è un grande passo per garantire che i nostri prodotti, iconici e molto amati, finiscano ogni giorno in nuove cucine, accreditandoci sempre di più come brand lifestyle. Grazie a una migliore conoscenza delle abitudini d’acquisto dei consumatori, riusciremo anche a prenderci maggiormente cura dei nostri preziosi partner all’ingrosso, stimolando la domanda dei nostri prodotti”.

“Ripensare il nostro ecosistema digitale in risposta ai cambiamenti in corso nel settore retail è stata una priorità costante per la nostra attività, già da molto prima che arrivasse la crisi globale che stiamo affrontando. Tuttavia, va da sé che il Covid-19 ha accelerato l’importanza di avere un’offerta D2C leader nel mercato e una piattaforma di e-commerce”, ha affermato Christopher Koller, Consumer & Digital Experience Director di Le Creuset.

“Abbiamo lanciato una sfida all’agenzia che ha ideato il sito: riuscire a diffondere la magia di Le Creuset raccontando tutta la nostra esperienza, per creare relazioni durature tanto quanto le nostre pentole, motivo per cui siamo lieti di poter mostrare questa nuova piattaforma digitale”, ha aggiunto.

“Prossimità, ascolto e dialogo – ha sottolineato Alessandra Maggi, Commercial Director Le Creuset Italia – sono valori sostanziali che ci hanno sempre guidato nell’approcciare i nostri clienti. Per questo motivo, siamo molto soddisfatti di poter contare, anche in Italia, su questa innovativa piattaforma web, dinamica e ricca di contenuti che arricchirà la nostra relazione con gli utenti e ci permetterà di consolidare ulteriormente l’experience delle nostre collezioni che, da sempre, è possibile vivere presso i nostri store e i rivenditori”.

Sul sito, viene introdotto un nuovo tone of voice che, combinato con un deciso approccio editoriale, permette di raccontare le storie dei prodotti e del brand Le Creuset, valorizzandone l’heritage, i valori e l’innovazione. La piattaforma è stata progettata non solo per permettere alle persone di acquistare prodotti, ma anche per insegnare loro come utilizzarli al meglio, sfruttandone al massimo il potenziale, spostando così la conversazione con il cliente dal concetto di prezzo a quello di valore.