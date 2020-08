Portland contro Memphis nel play-in dell'Nba, Belinelli e Melli ko

ROMA (ITALPRESS) – Il play-in di sabato, che mette in palio l'accesso alla post-season, vedrà di fronte Blazers e Grizzlies. E' questo uno dei verdetti della notte italiana della regular-season dell'Nba. Nella 'bolla' di Orlando, Portland vince in volata per 134-133 sui Brooklyn Nets, che non avevano più nulla da chiedere alla loro stagione. Super prestazione di Damian Lillard, a referto con un bottino personale di 42 punti. I Blazers se la vedranno dunque contro Memphis, che si impongono per 119-106 contro i Milwaukee Bucks, privi del 'bomber' Giannis Antetokounmpo, fermato per un incontro. Prima tripla doppia in carriera per il lituano Jonas Valanciunas, autore di 26 punti, 19 rimbalzi e 12 assist. Ottavo successo su otto match per i Phoenix Suns, che mettono al tappeto per 128-102 i Dallas Mavericks senza però centrare il play-in, così come i San Antonio Spurs, battuti per 118-112 da Utah Jazz e fuori dalla lotta per il titolo dopo 22 play-off di fila. A nulla valgono i 16 punti firmati, in quasi 30 minuti di partita, dell'azzurro Marco Belinelli. Affermazione, infine, per Orlando Magic, che fa sua la sfida per 133-127 con i New Orleans Pelicans grazie ai 23 punti di Nikola Vucevic e ai 22 di DJ Augustin; per il quintetto della Louisiana, 31 punti di Frank Jackson e solo 6 (con 5 rimbalzi in 25 minuti di impiego) di Nicolò Melli, partito come titolare.

14-Ago-20 09:11