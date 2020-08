Dl Agosto: Federcuochi, bloccare apertura nuovi ristoranti? Siamo alla follia

Roma, 14 ago. (Labitalia) – “Bloccare l’apertura di nuovi ristoranti? Siamo alla follia”. Federcuochi commenta così “la notizia circolata in queste ore – riferisce – secondo la quale il senatore Pd Dario Parrini avrebbe proposto un emendamento al decreto Agosto che prevede, tra l’altro, di bloccare l’apertura di nuovi ristoranti fino al 31 dicembre 2021”.

“Se fosse accolta questa proposta, si penalizzerebbero le nuove iniziative imprenditoriali, soprattutto nelle piccole realtà territoriali, dove ancora sono disponibili licenze comunali per l’apertura di nuovi ristoranti. E’ una follia pensare di risolvere così la drammatica situazione in cui versa l’intero comparto della ristorazione”, avverte.

“E’ necessario studiare misure più adeguate – conclude Federcuochi – per rilanciare un settore trainante per l’intera economia del Paese, che ha ricadute importanti anche su tutta la filiera agroalimentare”.