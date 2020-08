Per i play-off Nba resta solo un posto, Oklahoma vince in rimonta

ORLANDO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La notte Nba regala una vittoria in rimonta a Danilo Gallinari, autore di 14 punti nel successo per 116-115 degli Oklahoma City Thunder contro i Miami Heat. Ma regala soprattutto gli accoppiamenti del primo turno dei play-off: a due giorni dal termine di questa insolita fase finale della regular season, organizzata nella bolla di Orlando dopo la lunga interruzione per la pandemia, da assegnare resta soltanto il conteso ottavo posto a Ovest. Per il resto gli incroci sono ufficiali: a Est Milwaukee affronterà Orlando con i favori del pronostico per poi aspettare in semifinale la vincente tra Miami e Indiana, mentre dall'altra parte del tabellone Toronto sfiderà Brooklyn e Boston se la vedrà con Philadelphia; a Ovest i Lakers aspettano il nome dell'ottava classificata, poi in semifinale potrebbero trovare i City Thunder di Gallinari oppure Houston, mentre in basso i Clippers affronteranno Dallas e Denver se la vedrà con Utah.

Tornando ai risultati della notte italiana, tra Indiana e Houston partita equilibrata e segnata dalle assenze di TJ Warren da una parte e Russell Westbrook dall'altra: vince Indiana per 108-104 nonostante lo show di James Harden, che sfiora la tripla doppia con 45 punti, 17 rimbalzi e 9 assist. Per Houston da valutare con attenzione le condizioni di Westbrook, bloccato da uno stiramento al quadricipite della gamba destra e a rischio per l'inizio dei play-off dopo un'ottima stagione con 27.2 punti di media, 7.9 rimbalzi e 7 assist a partita. Nelle altre gare i Clippers battono 124-111 i Nuggets e si prendono il 2° posto a Ovest, mentre i Raptors superano 125-121 i Sixers e centrano il sesto successo in sette partite nella bolla di Orlando.

13-Ago-20 10:22