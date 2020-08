Coronavirus, nuova crescita dei contagi con 523 positivi

ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei contagi da Covid-19 in Italia. Continua infatti l'incremento giornaliero secondo quanto si apprende dal consueto bollettino del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati 523, contro i 481 di ieri. Il totale dei positivi segna a oggi quota 252.235. La regione con più casi è il Veneto (84), seguito da Lombardia (74), Liguria (63). Soltanto in Valle d'Aosta non si registrano casi. In calo i deceduti, 6 (ieri erano stati 10). Gli attualmente positivi sono 14.081 (+290). Lieve aumento per ricoverati con sintomi: sono 786, 7 in più rispetto a ieri.

In leggero aumento anche i ricoverati nelle terapie intensive, sono 55 (+2 rispetto a ieri). Il totale dei dimessi/guariti segna il numero di 202.923 (+226), mentre in isolamento domiciliare si trovano 13.240 12.959 persone (+281).

(ITALPRESS).

tai/ads/red

13-Ago-20 17:48