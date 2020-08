Made in Italy: Consorzio mozzarella di bufala campana dop al Ravello festival

Salerno, 10 ago. (Labitalia) – La mozzarella di bufala campana dop va in scena al Ravello Festival. Anche quest’anno il Consorzio di tutela è partner dell’evento internazionale dedicato all’arte e alla musica, sotto la guida del commissario Almerina Bove. In particolare, il Consorzio presenta il ‘Concerto all’alba’, l’appuntamento clou della rassegna, andato subito sold out, come di consueto. Lo spettacolo è in programma nella notte tra il 10 e l’11 agosto, alle 5 del mattino, sulla terrazza dell’infinito, al Belvedere di Villa Rufolo. A esibirsi sarà l’orchestra filarmonica salernitana Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Jordi Bernàcer con Javier Perianes al pianoforte e musiche di Mercadante, Albéniz, de Falla.

“Siamo convinti – commenta il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo – che cibo è cultura e continuiamo nella nostra azione di promozione del legame tra le eccellenze, un binomio decisivo anche in chiave di recupero dei flussi turistici”.

“Ravello – ricorda – è simbolo di bellezza nel mondo e la nostra mozzarella di bufala è simbolo del made in Italy nel mondo, pertanto unire le forze ci è sembrato naturale e proprio quest’anno il concerto all’alba avrà un valore ancora più speciale, un segnale di speranza, di un’alba di rinascita per il mondo intero, alle prese con l’emergenza coronavirus”.