Scuola, Azzolina "Assumeremo 85mila docenti a tempo indeterminato"

ROMA (ITALPRESS) – "Assumiamo 84.808 docenti a tempo indeterminato. Il ministro Gualtieri ha dato l'ok". Ad annunciarlo a "In onda" su La7 la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Stiamo lavorando perche' le graduatorie provinciali digitalizzate dei docenti siano pronte tra fine agosto e inizio settembre", ha aggiunto Azzolina, secondo cui "non c'e' distanziamento nella scuola tra i bimbi da 3 a 6 anni. Non e' pensabile, non e' possibile". "Noi – ha sottolineato – abbiamo lavorato in questi mesi per garantire un ritorno in sicurezza dei nostri studenti. Stiamo facendo un lavoro complesso. La didattica digitale non e' pensata per i bambini piu' piccoli. Dobbiamo restituire ai bimbi la socialita' mancata nel periodo del lockdown".

(ITALPRESS).

tai/fsc/red

06-Ago-20 22:13