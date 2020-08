Estate: airpods e-book reader e smartwatch i gadget must-have

Roma, 5 ago. (Labitalia) – Le ferie sono ormai nell’aria e dopo mesi di incertezza per molti è giunto il momento di concedersi il meritato relax. Al mare, in montagna o in piscina, gli italiani amanti della tecnologia nemmeno in vacanza rinunciano ad accessori capaci di rendere più piacevoli e confortevoli i giorni di pausa dal lavoro. A rilevarlo l’Osservatorio Estate Hi-tech elaborato da Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, che svela quali sono i gadget di cui i vacanzieri non potranno fare a meno nelle prossime settimane. Dai device audio ai dispositivi per la lettura fino agli strumenti dedicati allo sport: anche quest’estate ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.

La musica spesso ci fa da colonna sonora durante i lunghi viaggi e nei pomeriggi al mare stesi a prendere il sole. Non sorprende quindi che la categoria Cuffie e Microfoni abbia registrato oltre 363mila ricerche nel trimestre maggio-luglio (+109% rispetto allo stesso periodo del 2019). I modelli più desiderati dagli italiani sono senza dubbio gli auricolari bluetooth: comodi, pratici e capaci di garantire una buona qualità del suono anche in modalità wireless.

Apple domina la classifica dei migliori brand del comparto: oltre 34mila ricerche da maggio a luglio 2020 per le AirPods 2° generazione (a partire da 118 euro) e oltre 19mila per le AirPods Pro (da 192 euro). In terza posizione, le FreeBuds 3 di Huawei (da circa 75 euro) con oltre 9mila ricerche, seguite dalle Galaxy Buds e dalle Galaxy Buds+ di Samsung. Coloro che invece sotto l’ombrellone vorranno condividere con gli amici le proprie playlist preferite, potranno optare per i Diffusori Audio che tra maggio e luglio hanno toccato oltre 187mila ricerche (+72%).

Gli speaker portatili più gettonati nel 2020 sono prevalentemente targati Jbl. Se si preferisce dedicarsi alla lettura o rimanere sempre e ovunque connessi si potranno scegliere i pratici tablet, dispositivi a metà tra lo smartphone e pc portatili: sono state oltre 608mila le ricerche nel trimestre maggio-luglio, pari al +91% rispetto al 2019. Gli e-book reader, come i più noti Kindle e Kobo, invece permettono di scaricare e portare con sé decine di libri e quotidiani racchiusi in un solo dispositivo (+61% di ricerche rispetto a maggio-luglio 2019).

I modelli di tablet più popolari sono i Galaxy Tab (da 85 euro per il Tab A da 8GB a circa 1.370 euro per il TabPro S 4G) e gli iPad (da 285 euro per l’iPad 6 da 32GB a 1.640 euro per l’iPad Pro 4 da 12.9 con 1TB e 4G). Per tutti gli sportivi, infine, un altro accessorio utile e irrinunciabile durante le vacanze è lo smartwatch che ha integrato in sé tutte le principali funzionalità degli smartphone. Oltre alle telefonate, alla musica e al controllo delle e-mail, è possibile monitorare le informazioni legate alla propria salute e all’attività motoria direttamente dal polso.

La categoria Smartwatch e Orologi Sportivi è sempre più popolare tra gli utenti e nel trimestre appena trascorso ha segnato numeri in positivo rispetto al 2019, con previsioni di oltre 140mila ricerche per il solo mese di agosto (+95% rispetto ad agosto 2019). La gamma di prodotti presente sul mercato è davvero ampia e variegata anche in termini di costo: Huawei Watch Gt 2, Amazfit GTS, Apple Watch (versione 4 e 5), Samsung Galaxy Watch Active 2 e Garmin Vivoactive 4 sono solo alcuni dei wearable più ambiti sul web per quest’estate.