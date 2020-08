Fca avvia attivita' produzione mascherine a Mirafiori e Pratola Serra

TORINO (ITALPRESS) – Sono partite negli impianti Fca di Mirafiori (Torino) e di Pratola Serra (Avellino) le attivita' per l'installazione e messa a punto delle linee di produzione delle mascherine chirurgiche. Le prime quattro macchine industriali sono arrivate presso l'officina 63 del comprensorio di Mirafiori e nei prossimi giorni saranno allestiti i primi processi produttivi in un'area di circa 7.000 metri quadrati. Complessivamente saranno 25 le linee che saranno predisposte a Torino. Altre 19 saranno invece allestite a Pratola Serra dove i lavori di predisposizione dell'area specifica di 9.000 metri quadrati al centro dell'impianto campano procedono velocemente. L'obiettivo di produzione giornaliera nei due impianti di FCA con tutte le linee produttive operative e' di 27 milioni di mascherine al giorno.

L'inizio della produzione e' prevista tra i mesi di agosto e settembre. I lavoratori dei due impianti che saranno impegnati in questa specifica attivita' a regime saranno complessivamente piu' di 600. "Questa iniziativa – commenta Pietro Gorlier, Coo della Regione Emea di FCA – rientra in un'azione piu' ampia che abbiamo portato avanti in ambito mondiale per sostenere le realta' locali in cui siamo presenti e in particolare i nostri dipendenti. Siamo orgogliosi essere partecipi di questo progetto insieme ad altre societa' di grande valenza nazionale e internazionale".

(ITALPRESS).

04-Ago-20 11:53