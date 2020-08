Coronavirus, De Micheli "Non previsto riempimento treni al 100%"

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo mandato al ministero della Sanita' questa ipotesi che non prevede il riempimento al 100%, questa ipotesi consentiva un maggior riempimento che sarebbe potuto arrivare fino al 70% con alcune regole di protezione. Abbiamo proseguito in questa valutazione progressiva della capacita' di questi treni e il 14 luglio le linee guida sono state introdotte nell'ultimo dpcm. Noi poi ci siamo trovati di fronte a un quadro epidemiologico mutato, qualche contagio in piu', una curva che ha ricominciato a crescere, abbiamo valutato in armonia che fosse il caso di approfondire ulteriormente". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite ad Agora' su Rai3. "Domani incontriamo il Cts, anche sul trasporto dobbiamo prendere decisioni ora, ci sara' un punto della situazione per definire ulteriori approfondimenti. Il governo sul fronte della protezione delle persone e' molto unito, non c'e' stata nessuna divisione", ha aggiunto.

(ITALPRESS).

tan/ads/red

03-Ago-20 09:33