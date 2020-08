La Fiorentina chiude con un tris in casa della Spal

FERRARA (ITALPRESS) – La Fiorentina termina la sua stagione con un'altra vittoria, questa volta ai danni della Spal ultima in classifica per 3-1. Nel primo tempo a segno Duncan, quindi la risposta immediata di D'Alessandro e il sigillo di Kouame di testa con il colpo di testa a pochi istanti dal termine del match, con Pulgar che su rigore ha siglato il tris in pieno recupero. I viola chiudono il campionato a quota 49 punti, nella parte sinistra della classifica: il miglior modo per ripartire da Iachini anche nella prossima annata. Gli emiliani, invece, salutano la Serie A dopo tre stagioni di permanenza e non lo fanno certamente nel migliore dei modi, visto che la vittoria piu' recente resta quella contro il Parma nell'ultima partita prima del lockdown, mentre l'ultimo successo casalingo risale addirittura al match di andata proprio contro i ducali datato ottobre, per appena 20 punti totalizzati. I viola passano al 30' del primo tempo con il secondo gol stagionale di Alfred Duncan: il centrocampista ghanese riceve da Chiesa e da dentro l'area fulmina Thiam. Gli emiliani reagiscono a stretto giro di posta e a sei minuti dall'intervallo trovano il pareggio con D'Alessandro. Quando tutto lasciava presagire al pareggio, dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pulgar arriva il gol di Kouame con un colpo di testa perfetto, quindi in pieno recupero rigore per fallo di Bonifazi su Chiesa e Pulgar dal dischetto e' implacabile mettendo a segno il definitivo 3-1 viola.

02-Ago-20 20:02