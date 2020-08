Weekend di fuoco, domenica bollino rosso in 12 città

Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) – Fine settimana di fuoco sulla Penisola. Se oggi sono 14 le città che registrano un caldo record, domani il ‘bollino rosso’, con allerta 3 (livello più elevato che indica condizioni di emergenza) è previsto in 12 città: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Sono i dati del Sistema nazionale sulla previsione delle ondate di calore del ministero della Salute. Tre i livelli di allerta indicati: livello 1 (giallo) di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore; livello 2 (arancione) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nelle persone fragili; livello 3 (rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.