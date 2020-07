Coronavirus: Bill Gates, ‘in Usa test inutili, risultati troppo lenti’

Washington, 31 lug. (Adnkronos) – La maggior parte dei test per il coronavirus effettuati negli Stati Uniti sono uno “spreco totale” perché occorre troppo tempo per ottenere i risultati e fare in modo che le persone che risultano positive si mettano tempestivamente in autoisolamento. E’ quanto afferma Bill Gates in un’intervista all’emittente Cnbc, trasmessa martedì. Il fondatore di Windows, che attraverso la sua attività di filantropo sostiene la ricerca per un vaccino per il Covid-19, risponde così alle affermazioni del presidente Donald Trump, che ha ripetutamente esaltato la grande quantità di test effettuati negli Usa. “La maggior parte di quei test sono inutili”, afferma Gates, perché richiedono oltre 48 ore di tempo per il risultato.