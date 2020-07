Contratti: Conflavoro Pmi e Fesica Confsal, dal 1° agosto due nuovi ccnl

Roma, 29 lug. (Labitalia) – Dal 1° agosto entrano in vigore due nuovi contratti collettivi siglati da Conflavoro Pmi, Fesica Confsal e Confsal, denominati ‘Metalmeccanico artigianato’ e ‘Addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti’. I due ccnl, migliorativi rispetto ai precedenti, sostituiscono il passato contratto ‘Metalmeccanico industria e artigianato’ che disciplinava globalmente i due settori. Le aziende che applicano quest’ultimo contratto, qualora non avessero già ottemperato in tal senso, dovranno conformarsi al nuovo accordo in base al proprio comparto di appartenenza.

“Era tra le nostre priorità – spiega Roberto Capobianco, presidente Conflavoro Pmi – dedicare maggiore peso specifico a questi due settori tanto delicati e significativi per l’economia italiana, anche qui capitale di livello mondiale. Con l’occasione abbiamo integrato e migliorato gli accordi precedenti sotto molteplici aspetti in particolar modo per quanto concerne la tutela del lavoratore, centrale nel sistema impresa e quindi nei nostri contratti anche grazie alla visione comune d’insieme che abbiamo con Fesica e Confsal. Le aziende applicheranno da parte loro Ccnl molto dinamici, fruibili e che permetteranno una più conveniente gestione dei rapporti di lavoro. I nostri contratti dedicano sempre più spazio al welfare, all’assistenza sanitaria integrativa grazie al nostro Fondosani e sono improntati a una visione particolarmente attenta alla rigenerazione del livello occupazione e all’entrata nel mondo lavorativo dei nostri giovani”.

“Proseguiamo – afferma Bruno Mariani, segretario generale della Fesica Confsal – con la modernizzazione dei Contratti collettivi nazionali del lavoro. Gli addetti alla metalmeccanica industriale ed artigianale, a partire dal prossimo mese, potranno godere di uno strumento normativo che li tutela e li privilegia al massimo delle possibilità nel settore. Con Conflavoro Pmi ancora una volta abbiamo trovato la migliore intesa per datore di lavoro e lavoratori dipendenti: certi della qualità di un ccnl garante dell’impresa ed agevolante e premiale per il lavoratore”.