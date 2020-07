Lavoro: Umana, parte campagna recruiting di 350 infermieri

Roma, 28 lug. (Labitalia) – L’area specialistica sanità di Umana ha aperto una campagna di recruiting per la ricerca di circa 350 figure dedicate a strutture sanitarie pubbliche e private in tutta Italia, in particolare nelle aree di Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. Per far fronte alle richieste di comunità protette, centri residenziali per anziani, rsa e case famiglia, Umana ricerca 250 infermieri. Sono requisiti minimi il possesso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche e l’iscrizione all’OPI aggiornato al 2020; si richiede disponibilità immediata e si offre, ove possibile, alloggio con affitto agevolato.

Le aree di riferimento sono: Friuli Venezia-Giulia (Gorizia, Trieste, Udine), Veneto (area Belluno, Agordo, Altopiano di Asiago, Oderzo, Gruaro, Pedemontana Veneta, Treviso, Padova, Colli Euganei, Venezia, Verona, San Bonifacio, Riviera del Brenta, Rovigo, Noale), Lombardia (Garda Bresciano, Milano città, Monza, Lecco, Cremona, Varese, Pavia) e Piemonte (Novara, Vercelli, Asti, Torino città, Canavese, Colline Cuneesi). Sono oltre 100, invece, gli infermieri da inserire presso strutture ospedaliere pubbliche e private per cui è richiesta specializzazione: infermieri strumentisti con master di I livello in strumentisti di sala operatoria, infermieri di sala operatoria con master di I livello in assistenza infermieristica in sala operatoria, infermieri di rianimazione con master di I livello in Infermieristica in area critica, infermieri per reparti di degenza, infermieri di riabilitazione neurologica, neuromotoria, dei pluriminorati.

Anche in questo caso, i candidati dovranno essere in possesso di laurea triennale in scienze infermieristiche e iscrizione all’opi aggiornato al 2020; si richiede disponibilità immediata e si offre ove possibile alloggio con affitto agevolato. Per questa ricerca le aree di riferimento sono: Veneto (Treviso), Lombardia (Milano, Brescia, Varese, Monza), Emilia Romagna (Ferrara, Rimini), Marche (Ancona) e Valle D’Aosta.