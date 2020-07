Fase 3: Speranza, ‘su mascherine a scuola Cts deciderà a fine agosto’

Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) – Sulle mascherine a scuola e le regole per il rientro in classe “il comitato tecnico scientifico si riunirà a fine agosto per fare una valutazione finale. E’ chiaro che dobbiamo tenere un livello di precauzione elevato”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a ‘Radio Anch’io’ su Rai Uno. “Le mascherine – ha aggiunto – non scompariranno, questo è certo. Si potrà pensare ad un uso graduale, lo valuterà il Comitato tecnico scientifico. Ma la mascherina resta uno dei tre pilastri della prevenzione” con il distanziamento e il lavaggio delle mani.

“In alcuni Paesi – ha spiegato Speranza – la riapertura delle scuole ha fatto rialzare la curva del contagio. Come è accaduto in Israele”. Ovviamente “ci sono paesi e Paesi. Ci vuole massima cautela, massima attenzione”, ha detto Speranza ricordando che “la chiusura della scuola è stata per me la scelta più dolorosa che ho compiuto in questi mesi. Ma è stata indispensabile. Anche quella scelta ha contribuito, insieme ad altre, a salvare la vita a migliaia di persone. Ora la nostra priorità è riaprire tutte le scuole a settembre e farlo in pina sicurezza”.