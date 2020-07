Curtiriso lancia le confezioni ‘amiche dell’ambiente’

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – Curtiriso, marchio italiano di Curti, operatore nella vendita e nel confezionamento di riso, lancia la linea di confezioni ‘amiche dell’ambiente’, un nuovo packaging sostenibile per le linee di riso Ambra e Integrale biologico.

Il pack è plastic free e fabbricato con carta 100% riciclabile in fibra vergine certificata Fsc (Forest Stewardship Council).

Non solo. Grazie all’uso di energia da fonti rinnovabili e al processo di debiotizzazione con CO2 di origine naturale (che permette di ottenere riso sanificato senza utilizzare prodotti chimici di sintesi) Curtiriso ha potuto rimuovere il sottovuoto dalle proprie confezioni, mantenendo una shelf-life di 24 mesi.

“Questo è solo l’ultimo tassello di un più ampio progetto di sostenibilità di Curtiriso, da sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente – spiega Angelo Lonati, direttore commerciale e marketing di Curtiriso – Oltre alle confezioni ‘amiche dell’ambiente’, l’azienda produce il primo riso in Europa tramite un processo a bilancio CO2=zero. Infatti, le emissioni di CO2 vengono compensate dalla produzione di energia ottenuta dai sottoprodotti del riso che sono fonti rinnovabili e non fossili”.