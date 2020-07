Operazione antimafia nel Siracusano, 24 misure cautelari

SIRACUSA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Siracusa stanno eseguendo nel capoluogo e nei centri di Floridia e Solarino 24 misure cautelari, richieste dalla Dda di Catania, per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish, associazione per delinquere finalizzata all'usura, tentata estorsione ed esercizio abusivo di attivita' finanziaria, con l'aggravante dal metodo mafioso. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del tribunale etneo.

Sono in atto numerose perquisizioni per la ricerca di armi ed esplosivi, con l'ausilio di cani antidroga.

All'attivita', eseguita da circa 100 militari del Comando Provinciale di Siracusa, concorrono un elicottero dell'Arma, unita' cinofile e militari della Compagnia di intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia" di Palermo.

(ITALPRESS).

27-Lug-20 08:39