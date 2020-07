Coronavirus: 2 esperti Oms in Cina per missione su origine virus

Ginevra, 27 lug. (Adnkronos Salute) – “Il pre-team di due esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità è già presente in Cina, e i colleghi stanno facendo delle riunioni” con gli omologhi cinesi “per pianificare la missione per chiarire l’orgine di Sars-Cov-2”. Lo ha precisato Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus, che in conferenza stampa a Ginevra ha risposto così ai giornalisti che si informavano sui tempi della missione annunciata per far luce sull’origine animale del nuovo coronavirus, e in particolare sull’ospite intermedio del patogeno pandemico, che sarebbe passato dai pipistrelli all’uomo.

“In particolare, i colleghi stanno pianificando la missione, stanno capendo quali e quanti specialisti sarà necessario coinvolgere”, spiega.