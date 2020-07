Da domani su Rai Parlamento nuovo spazio "Verso il Referendum"

ROMA (ITALPRESS) – "Tg Parlamento, verso il referendum" e' il nuovo spazio informativo di Rai Parlamento da lunedi' 27 luglio, in vista del referendum costituzionale del prossimo 20 e 21 settembre sulla riforma che riduce di un terzo il numero di Deputati e Senatori. Il telegiornale della testata diretta da Antonio Preziosi, aprira' ogni pomeriggio una finestra di informazione quotidiana con interviste a chi sostiene le posizioni del si' e a chi sostiene le posizioni del no.

"Scopriremo tutto cio' che c'e' da sapere sul referendum e ascolteremo le opinioni di chi e' favorevole e di chi e' contrario alla riforma" spiega il direttore Antonio Preziosi "attraverso uno spazio di informazione ulteriore di Servizio Pubblico".

La striscia quotidiana, della durata di dieci minuti, andra' in onda tutti i giorni, alle 17.00 su Rai2, dal lunedi' al venerdi', all'interno di Tg Parlamento. Sempre in questi giorni Rai Parlamento prepara le tribune referendarie che anche in questo caso si svilupperanno con la formula dei confronti all'americana e che inizieranno secondo il calendario da stabilire con la Commissione Parlamentare di Vigilanza.

