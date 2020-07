Fase 3: Negri (Forever Living), ‘serve il lavoro e la risposta è il network marketing’

Roma, 24 lug. (Labitalia) – L’esperienza ci insegna che in momenti come questi quello che serve è il lavoro e il network marketing è la risposta, in quanto si presta molto bene alla possibilità per ogni persona, in momenti di emergenza ma anche nella normalità, di avere un’attività remunerativa e redditizia”. Così, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Giancarlo Negri, amministratore delegato di Forever Living Products Italy. Forever Living Products, presente in 160 Paesi con le sue affiliate, è leader nella coltivazione e stabilizzazione del gel di Aloe Vera, nella produzione e distribuzione di prodotti per il benessere e la bellezza. Forever Living Products Italy, presente in Italia dal 1999, opera con il network marketing ed è associata ad Avedisco-Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, con un network di circa 4mila incaricati alle vendite. Lo statuto e le norme di comportamento che Avedisco ha adottato e che Forever ha sottoscritto garantiscono al consumatore la serietà professionale, la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Costituiscono inoltre indispensabile tutela legale e di immagine.

“E’ interessante – osserva – per quello che riguarda un nuovo modo di lavorare. Il network marketing, chiamato passaparola ben organizzato o un mercato di rete, si presta molto bene in questa particolare fase che sta attraversando il Paese. Il network marketing può offrire anche un’occasione di lavoro in termini di autoimpiego o di integrazione del reddito rispetto alla crisi occupazionale che l’emergenza coronavirus ha comportato”.

“E’ utile – sottolinea Giancarlo Negri – per quelle categorie di persone che vogliono uno stipendio oppure vogliono farlo diventare una primaria attività perché permette di organizzare il lavoro secondo le proprie necessità. E’ come crearsi un abito su misura e, quindi, c’è chi vuole arrotondare per migliorare il budget della propria famiglia, ma c’è chi vuole anche realizzarsi attraverso un sistema di lavoro che provvede carriera e guadagni. In oltre 20 anni di esperienza sul territorio italiano, abbiamo notato che il network marketing è la risposta per molte persone che desiderano cambiare stile di vita”.

“Con l’emergenza sanitaria – ammette l’amministratore delegato di Forever Living – ci siamo resi conto che c’è stato un momento di accelerazione proprio verso l’attività on line. Infatti, nella nostra azienda abbiamo migliorato la produttività attraverso tutti gli ordini on line. Noi comunque eravamo già pronti perché ci eravamo preparati, non per questa emergenza chiaramente, ma per il futuro. Perché il futuro andrà proprio verso il digitale”.

“La cosiddetta Fase 3 – afferma Giancarlo Negri – la consideriamo come la fase della ricostruzione economica; significa essere molto vicini ai nostri collaboratori fornendo loro degli strumenti moderni, veloci, smart che possono produrre quei risultati che nel passato invece impiegavano molto più tempo”.

“Noi – ribadisce – siamo già preparati per il futuro organizzando soprattutto progetti per i giovani, perché questa è la fase più importante per loro per avvicinarsi al mercato del lavoro; nel sistema tradizionale, infatti, sicuramente avranno molta difficoltà, mentre nel sistema moderno, attraverso il network marketing, cioè un mercato direi anche globale ormai, in tutto il mondo, troveranno lo spazio per la loro crescita professionale”.