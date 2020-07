Sviluppo sostenibile delle Universita', accordo fra la CRUI e il GSE

ROMA (ITALPRESS) – Alla presenza del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Gaetano Manfredi, presso il Rettorato dell'Universita' La Sapienza di Roma, e' stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra il GSE – Gestore dei Servizi Energetici, societa' pubblica che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l'incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, e la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane (CRUI), l'Associazione alla quale e' riconosciuto il ruolo istituzionale di rappresentanza, coordinamento e sviluppo del sistema universitario italiano, attraverso attivita' di studio e di sperimentazione.

L'Accordo – sottoscritto da Francesco Vetro', Presidente del GSE, e da Ferruccio Resta, Presidente della CRUI – prevede una collaborazione finalizzata alla promozione dello sviluppo sostenibile negli Atenei italiani, mediante interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio delle strutture universitarie, attraverso l'uso delle fonti rinnovabili e favorendo la mobilita' sostenibile. Tra le finalita', anche quella di contribuire alla crescita formativa delle nuove generazioni su tali temi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 e in linea con gli indirizzi strategici del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima varato dal Governo.

"In virtu' del proprio ruolo di soggetto istituzionale promotore dello sviluppo sostenibile del Paese, il GSE non puo' che esprimere particolare soddisfazione per aver finalizzato una collaborazione strutturata con gli Atenei italiani, che consentira' di sviluppare attivita' congiunte di ricerca e formazione sui temi della sostenibilita'", ha detto Vetro' che, ringraziando la CRUI e in particolare il suo Presidente, ha poi aggiunto: "Per garantire la diffusione della cultura della sostenibilita' alle generazioni future, e' necessario consolidare e sviluppare il dialogo interdisciplinare con le Universita' italiane, quali principali veicoli della diffusione dell'innovazione e della ricerca, anche nell'ottica di perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030".

"La CRUI ha avviato da anni campagne di sensibilizzazione e incontri pubblici di rilevanza nazionale sui temi della sostenibilita'", ha detto il presidente, Ferruccio Resta. "D'altra parte, le universita' rappresentano da sempre uno snodo cruciale del dibattito. Nelle nostre aule aumentano di anno in anno gli insegnamenti orientati ad approfondire i vari aspetti della sostenibilita' – ha aggiunto -. Nei nostri laboratori si elaborano le tecnologie per ridurre l'impatto delle societa' umane e migliorare la vita delle persone. Nei nostri uffici – ha detto Resta – si costruiscono le strategie per trasferire quelle stesse tecnologie e renderle parte dell'esperienza di ognuno. In questo senso, l'accordo con il GSE rappresenta un passo importante per creare nuove occasioni e avvicinare un futuro in cui la sostenibilita' non sia piu' un obiettivo da raggiungere, ma la normalita' quotidiana".

L'accordo prevede il supporto operativo della Rete delle Universita' per lo Sviluppo sostenibile (RUS), prima realta' istituzionale di coordinamento tra tutti gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilita' ambientale e della responsabilita' sociale.

