Coronavirus: Descalzi, ‘ora occasione per cambiare, puntare su valori e modelli equi’

Roma, 23 lug. (Labitalia) – Per cambiare modello di sviluppo “la pandemia può essere un’opportunità” ma bisogna puntare sui valori, sulle competenze e su modelli equi. Lo dichiara Claudio Descalzi, amministratore delegato Eni, ospite di AdnkronosLive. I modelli, spiega Descalzi, “sono importanti, come le organizzazioni poi ci vuole qualcosa in più: servono le competenze, persone dedicate e le culture. I modelli si basano sui valori e non possiamo pensare di fare i cambiamenti senza pensare alla parte valoriale”.

“Non si può cambiare senza cambiare la cultura, senza puntare sulle competenze, sulla digitalizzazione e poi bisogna cercare dei modelli che siano equi” conclude Descalzi.