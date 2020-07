Assoclima, Luca Binaghi nuovo presidente

Roma, 22 lug. (Labitalia) – In occasione dell’assemblea associativa Luca Binaghi è stato eletto presidente di Assoclima, l’Associazione dei costruttori di sistemi di climatizzazione federata Anima, per il triennio 2020-2023. Laureato in Ingegneria Elettronica nel 1986 al Politecnico di Milano, dopo un’esperienza lavorativa in Andersen Consulting, nel 1988 è entrato in Sabiana spa, dove attualmente ricopre il ruolo di direttore commerciale. Ha fatto parte per diversi mandati del consiglio direttivo di Assoclima, di cui è stato vice presidente con delega ai rapporti internazionali nel triennio 2017-2020. Attivo in ambito associativo anche a livello internazionale, Binaghi è first vice president di eurovent association.

“Il mio mandato – ha dichiarato Binaghi – inizia in uno dei periodi più difficili della nostra storia recente, ma voglio essere ottimista: continueremo a sorprendere il mondo intero con la nostra arte, la nostra cultura e la nostra imprenditorialità che ci permette di progettare e produrre bellissimi prodotti con un grande cuore tecnologico. Assoclima è una delle grandi associazioni italiane che, all’interno di Anima, rappresentano il meglio dell’industria per quanto riguarda le apparecchiature per la climatizzazione degli ambienti ed è considerata un punto di riferimento sia a livello italiano che europeo”.

“Per tutto questo – ha aggiunto – ringrazio i presidenti che mi hanno preceduto, in particolare Bruno Bellò, Alessandro Riello e Roberto Saccone, che hanno saputo affrontare con grande intelligenza e competenza le sfide che un mondo in continua evoluzione ci hanno posto. Ringrazio il segretario generale Giampiero Colli, che ha deciso di lasciare la nostra associazione per dedicare più tempo alla famiglia, e tutti i collaboratori di Assoclima e della nostra federazione Anima, e auguro buon lavoro a Federico Musazzi, che da domani avrà il compito di coordinare le segreterie di Assoclima e di Assotermica”. In continuità “con chi mi ha preceduto, nel mio triennio di presidenza intendo incrementare l’attività di comunicazione sia nei confronti degli associati sia della filiera e degli utenti finali, continuare a presidiare il settore normativo e legislativo e consolidare i già ottimi e leali rapporti con le istituzioni pubbliche nazionali e internazionali e con gli enti e le associazioni che condividono i nostri obiettivi”.

“Durante il mio mandato – ha ribadito Binaghi – desidero operare in modo che aumenti la consapevolezza di ciascuno sull’importanza di essere associati ad Eurovent e intendo lavorare a stretto contatto con Assotermica su tutti i punti in comune nell’ottica di una possibile fusione. Tra i compiti importanti dei prossimi anni avremo quello di seguire e attuare la strategia europea del green deal: il settore della climatizzazione ha investito molte energie e risorse nelle tecnologie rispettose dell’ambiente e il contributo delle nostre aziende e della nostra associazione sarà essenziale per il raggiungimento di questo grande risultato”.

Nel suo mandato il presidente Luca Binaghi, che manterrà la delega ai Rapporti internazionali, sarà affiancato da un consiglio direttivo composto dai vice presidenti Stefano Bellò (commissione marketing e comunicazione), Maurizio Marchesini (commissione energia e ambiente), Marco Dall’Ombra (tesoriere) e Andrea Ferrante; dai consiglieri eletti dall’assemblea Michele Albieri (commissione tecnica), Luigi Zucchi, Antonio Galante, Paolo Caimi e Andrea Cetrone e dai probiviri Antonio Ragni, Antonio Bongiorno e Stefano Negri.