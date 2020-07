Alimenti: surgelati ‘a braccetto’ con Dieta Mediterranea tutto l’anno

Roma, 21 lug. (Labitalia) – E’ uno stile di vita alimentare vario, equilibrato e gustoso, la Dieta Mediterranea, e proprio in questo 2020 ricorrono 10 anni dalla dichiarazione Unesco che l’ha elevata a ‘Patrimonio immateriale dell’Umanità’. Un modello, quindi, che fa parte di uno stile di vita sano e in grado di mantenere l’organismo in salute, come lo ha definito il Crea nelle Linee guida per una sana alimentazione italiana. Ma anche amico dell’ambiente: oltre 4 mila studi scientifici dimostrano che seguire la Dieta Mediterranea è la risposta migliore anche per tutelare il benessere del pianeta attraverso stili di vita sostenibili.

Tuttavia, ancora oggi, come rivela l’European Journal of Public Health, solo 4 italiani su 10 seguono la Dieta Mediterranea. E mangiano ancora troppo poco pesce – meno di 30 kg a testa l’anno a persona – e verdure di quanto consigliato dai nutrizionisti. Trai motivi, soprattutto il poco tempo a disposizione che si ha nel preparare i cibi.

Per invertire questo trend e allargare il numero di persone che aderiscono alle indicazioni della Dieta Mediterranea, un aiuto arriva dai prodotti surgelati. Proprio il Crea, infatti, ha sottolineato nelle sue Linee guida come i surgelati rappresentano una corretta alternativa nutrizionale che entra a far parte di diritto della nuova Dieta Mediterranea. Questo anche grazie alla presenza nelle tipologie di prodotti surgelati di alimenti cardine della Dieta Mediterranea come pesce, pasta, verdura e legumi. Con il vantaggio di averli a portata di mano sempre nel proprio freezer di casa e tutto l’anno.

Infatti, non tutti i prodotti vegetali freschi sono disponibili sempre nell’orto o al supermercato: difficile, se non impossibile, trovare gli asparagi o i piselli d’inverno, la zucca o il cavolo in estate. Grazie ai surgelati, è invece possibile dare vita a ricette e piatti salutari in ogni momento seguendo lo stile alimentare mediterraneo in maniera più costante e senza differenze nutrizionali rispetto ai freschi. Solo per fare un esempio: grazie a tecniche come l’Iqf-Individually Quick Frozen e ai velocissimi tempi di surgelazione, anche nutrienti come la vitamina C o l’acido folico tipici dei vegetali e della frutta, soggetti a ridursi significativamente col passare del tempo, restano inalterati negli alimenti surgelati.

La nuova Dieta Mediterranea è un modello alimentare che prevede il giusto apporto calorico, l’assunzione di tutti i nutrienti necessari al nostro organismo e delle sostanze fondamentali per la nostra salute. E che i surgelati rappresentino a tutti gli effetti un pilastro della Dieta Mediterranea lo conferma anche il tecnologo alimentare, divulgatore scientifico e autore Giorgio Donegani.

“Nella seconda metà del secolo scorso, la Dieta Mediterranea – ricorda – è stata per la prima volta studiata e battezzata da Ancel e Margaret Keys, che ne stabilirono i valori fondanti, come ad esempio la varietà e la valorizzazione di prodotti semplici. Rispetto ad allora, oggi è necessario fare un passo avanti: per rispettarne i valori più profondi e alimentarci correttamente stando al passo coi tempi, i surgelati sono essenziali”.

A dimostrazione del fatto che i surgelati rappresentano uno degli alimenti più apprezzati dagli italiani, il Rapporto annuale Consumi di Iias (Istituto italiano alimenti surgelati) evidenzia come nel 2019 questi prodotti sono cresciuti in volume del +1,3% rispetto al 2018 per un consumo pro capite di 14,1 kg annui, un valore mai registrato prima. Proprio i vegetali e il pesce, tipici della cucina mediterranea, sono stati i beni alimentari surgelati più consumati al dettaglio, secondo gli ultimi dati del Rapporto annuale consumi di Iias.

Oltre 228.000 tonnellate di vegetali – tra zuppe, vegetali semplici e preparati – sono stati consumati nel 2019 in Italia. Hanno registrato ottime performance anche i prodotti ittici (94.150 tonnellate consumate lo scorso anno) e le patate (72.300 tonnellate).

“La Dieta Mediterranea, come ogni tradizione che si rispetti, deve adattarsi ai tempi – commenta ancora Giorgio Donegani – per sopravvivere. Oggi si parla molto di Nuova Dieta Mediterranea e i surgelati possono esserne tra i protagonisti: alimenti eccellenti per qualità e sicurezza, alleati della salute e del benessere, accessibili ma con elevati valori nutrizionali. Perfetti per ricette bilanciate, in linea con le indicazioni nutrizionali, fatti con materie prime dalla filiera corta e sostenibile. Insomma, l’ideale per lo stile di vita mediterraneo”.

Per strizzare l’occhio al gusto, oltre che alla salute, un libro a firma di Stefania Ruggeri del Crea e chef Rubio indica un approccio pragmatico per promuovere e rilanciare la Dieta Mediterranea, adattandola alle esigenze dei nostri tempi per renderla più leggera, salutare e contemporanea. Partendo dagli studi di Ancel Keys, lo scienziato americano che ne ha scoperto i principi negli anni Settanta, è un’autorevole rivisitazione della Dieta Mediterranea sulla base delle ultime ricerche scientifiche, per renderla ancora più sana ma ugualmente ricca e gustosa.

E proprio grazie ai surgelati è possibile dare sfogo alla creatività in cucina realizzando ricette tipiche della Dieta Mediterranea, con ingredienti sempre a portata di freezer, come svela la blogger Nunzia Bellomo. Come antipasto la blogger propone gli sfiziosi ‘Cannoli di pasta pizza con ripieno di ricotta e spinaci’, da cucinare con un rotolo di pasta pizza surgelato e un etto di spinaci surgelati, aggiungendo ricotta, prosciutto crudo, pomodoro e formaggio.

A seguire, perché non portare in tavola un piatto di ‘Gnocchi allo zafferano con zucchina alla julienne e gamberetti con mandorle sfilettate’? Un primo tutti i giorni a portata di freezer, grazie agli gnocchi surgelati. Infine, come secondo, Nunzia Bellomo propone il ‘Filetto di merluzzo su crema di piselli con capocollo croccante e contorno di patate al forno’ in versione frozen, buono al palato e ricco di proteine. Un menu tutto mediterraneo proposto con i surgelati, disponibile sul sito di Iias (https://www.istitutosurgelati.it/).