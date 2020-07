Scuola, Zingaretti "Riaprire in piena sicurezza sia priorita' assoluta"

ROMA (ITALPRESS) – Il Partito Democratico, raccogliendo un invito da parte dei sindacati della scuola e dei rappresentanti della dirigenza scolastica, li ha incontrati in videoconferenza con il segretario Nicola Zingaretti e la responsabile Scuola del partito Camilla Sgambato.

"Riaprire la scuola, tutta e in piena sicurezza, diventi la priorita' assoluta di tutto il Governo da affrontare subito.

Rivolgiamo un forte appello al Governo – afferma Zingaretti – partendo dalla convinzione che non e' possibile riaprire la scuola a settembre senza coinvolgere tutti i soggetti e i protagonisti a partire dagli insegnanti, dai dirigenti scolastici fino agli impiegati amministrativi e agli studenti. Per questo motivo chiediamo che gia' questa settimana – sottolinea il segretario Pd – il Governo apra un confronto indispensabile con questi mondi sui protocolli di sicurezza, da condividere con la comunita' scientifica e con il Ministero della Salute,e sulla certezza per le risorse messe a disposizione, con i relativi stanziamenti, da parte del Ministero dell'Economia e dell'Istruzione. Per farlo sarebbe opportuno aprire un vero e proprio tavolo "Scuola 20/21" – propone Zingaretti – che coinvolga oltre al Ministero dell'Istruzione anche i ministeri dell'Economia, dei Trasporti, della Salute e la Conferenza delle regioni come un luogo comune dove si definisca il processo di riapertura in piena sicurezza. La scuola e' il futuro dell'Italia e merita tutta l'attenzione necessaria".

