MotoGp, Quartararo in pole a Jerez su Vinales e Marquez, Rossi 11°

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo partira' dalla pole position nel Gran Premio di Spagna, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito di Jerez. Il pilota della Yamaha Petronas ha chiuso davanti a tutti nelle qualifiche facendo registrare il tempo di 1'36"705. Con lui in prima fila Maverick Vinales che ottiene il secondo crono a un decimo abbondante di distacco, e Marc Marquez con il terzo tempo. Seguono Pecco Bagnaia, Jack Miller e Cal Crutchlow in seconda fila, Pol Espargaro', Andrea Dovizioso e Alex Rins in terza fila con Valentino Rossi che ottiene solo l'undicesimo tempo: davanti a lui c'e' Franco Morbidelli. Marquez partira' dalla prima fila, ma era stato al centro di un'investigazione per aver rallentato Rins nelle terze libere: gli steward lo hanno scagionato perche' c'era regime di bandiere gialle. Il fratello e compagno di team Alex chiude con un deludente ventunesimo posto in griglia di partenza, mentre Danilo Petrucci, che non ha superato il taglio del Q1, scattera' dalla quattordicesima casella.

(ITALPRESS).

spf/gm/red

18-Lug-20 15:12