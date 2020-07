Hamilton il piu' veloce, ma sul bagnato Vettel e' davanti nelle libere 2

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton registra il miglior tempo ottenuto nelle prove libere 1 del Gran Premio d'Ungheria. Dominio Mercedes nella prima sessione dell'Hungaroring disputata sull'asciutto con il pilota britannico che ferma il cronometro sull'1'16"003 con gomma dura. Sono appena 86 i millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre dietro le due W11 nere si piazzano le due Racing Point con Sergio Perez terzo e Lance Stroll quarto. Quinto tempo per la Renault di Daniel Ricciardo mentre la Ferrari piu' veloce e' quella di Sebastian Vettel in sesta posizione, con gomma media, a 1"235 dalla miglior prestazione di Hamilton. Settima, invece, l'altra Rossa di Charles Leclerc a 1"401 con soli 31 millesimi di vantaggio sulla Red Bull di Max Verstappen. Nel pomeriggio cade la pioggia e in condizioni di bagnato e' Sebastian Vettel a registrare il giro piu' veloce. Per la prima volta in questo Mondiale al termine di una seconda sessione di libere e' una Ferrari a guidare la classifica in 1'40"464. Trattasi, pero', di una classifica piuttosto ridotta poiche' nel pomeriggio piovoso soltanto 13 piloti hanno registrato un tempo. Seconda posizione per Valtteri Bottas a soli due millesimi, poi la McLaren di Carlos Sainz e le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Decima l'altra Rossa di Charles Leclerc mentre rimane ai box Lewis Hamilton, in pista per un solo installation lap. Appuntamento rinviato alla terza sessione di libere domani alle 12:00, poi dalle 15:00 la qualifica con la lotta per la pole position. Il miglior tempo di giornata, pero', (ITALPRESS).

spf/tvi/red

17-Lug-20 16:45