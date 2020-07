Coronavirus, in lieve aumento i nuovi contagi, calano i decessi

ROMA (ITALPRESS) – In leggero aumento i casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore l'incremento di nuovi contagiati e' di 233 (ieri erano stati 230). Il numero totale sale percio' a 243.967. In calo invece il numero dei decessi, 11 morti rispetto ai 20 della giornata precedente. In questo caso il numero totale dei deceduti tocca quota 35.028. A fornire i dati il ministero della Salute attraverso il consueto bollettino sulla presenza del Covid in Italia. Calano di 17 gli attualmente positivi, ad oggi sono 12.456. In aumento i guariti, 237 in piu' rispetto a ieri, dato che porta il totale a 196.483. In crescita il numero dei ricoverati, 21 in piu': oggi sono 771. Di questi 50 si trovano nei reparti di terapia intensiva, con una decremento di 3 pazienti rispetto a ieri. Infine, per quanto riguarda il numero di coloro che si trovano in isolamento, in tutto sono 11.635, pari ad una riduzione di 35 unita'.

17-Lug-20 17:44